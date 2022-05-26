Жителям пятиэтажки в Рыбном отключили газ на две недели

Отмечается, что неполадки устраняют из-за угрозы отравления.

Жильцам пятиэтажного дома № 6 по улице Почтовая в Рыбном на две недели отключили газ. Об этом РЗН. инфо рассказали в управляющей компании «Ваш дом».

Корреспонденту пояснили, что неполадки устраняют из-за угрозы отравления жителей.

«26 мая с 16:00 по квартирам начнут ходить газовщики. Они будут отключать колонку и подключать газ к плите», — прокомментировали в управляющей компании.

Напомним, что РЗН. инфо сообщили, что во время проверки дома специалисты ООО «Строй Эксперт» обнаружили, что дымоходы и вентканалы непригодны к эксплуатации и не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Однако сами жители не верят в официальную причину отключения газа.