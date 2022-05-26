Жителя Подмосковья осудили за повреждение нефтепровода и кражу топлива

Инцидент произошел 3 октября 2021 года в Клепиковском районе.

Жителя Подмосковья осудили за повреждение нефтепровода и кражу топлива. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления следкома .

Следствие и суд установили, что в Клепиковском районе 3 октября 2021 года мужчина сделал несанкционированную врезку в магистральный нефтепродуктопровод направления «Новки-Рязань» — он принадлежит АО «Транснефть— Верхняя Волга». Он украл почти 17 тонн топлива.

Преступные действия обвиняемого выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Рязанской области и ОМВД России по Клепиковскому району.

Мужчину осудили на пять лет условно с испытательным сроком в четыре года. Также ему предстоит выплатить АО «Транснефть-Верхняя Волга» 815 тысяч рублей.