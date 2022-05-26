Жителя Михайловского района осудят за незаконное изготовление и сбыт оружия и боеприпасов

Ранее стало известно, житель поселка Горенки сделал в своей квартире мастерскую по переделке сигнального оружия в боевое. Через знакомых он продавал товар. После сделки по сбыту пистолетов и патронов оружейника задержали.

Жителя Михайловского района осудят за незаконное изготовление и сбыт оружия и боеприпасов. Об этом сообщило региональное управление МВД России.

Ранее стало известно, житель поселка Горенки сделал в своей квартире мастерскую по переделке сигнального оружия в боевое. Через знакомых он продавал товар. После сделки по сбыту пистолетов и патронов оружейника задержали. В операции участвовали полицейские, сотрудники УФСБ и Росгвардии

Во время обыска в жилище мужчины нашли фрезерный станок, слесарные инструменты и изготовленные части оружейных механизмов. Полицейские изъяли три самодельных ружья, патроны, 11 банок со взрывчаткой и пустой тубус от гранатомета.

Следствие установило причастность мужчины к нелегальному сбыту шести пистолетов, 82 патронов к ним, незаконному изготовлению и хранению оружия, боеприпасов и 2,5 килограмма пороха.

Уголовное дело рассмотрит Михайловский районный суд. Мужчина находится под стражей.