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Выпускникам рязанского агротехнологического университета рассказали, как найти работу
Для этого руководство университета пригласило на встречу со студентами генерального директора «Служба занятости РФ», члена ассоциации предпринимателей Рязанской области Андрея Браткина. Встреча состоялась накануне в среду, 25 мая.

Выпускникам РГАТУ имени Костычева рассказали, как найти работу. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Для этого руководство университета пригласило на встречу со студентами генерального директора «Служба занятости РФ», члена ассоциации предпринимателей Рязанской области Андрея Браткина. Встреча состоялась накануне в среду, 25 мая.

Встреча проходила в формате мастер-класса «СПР» по новой методике быстрого поиска работы и построению карьерного роста. Браткин рассказал студентам и сотрудникам университета, почему стандартные способы поиски работы больше не актуальны, какие существуют особенности построения техники ведения собеседования при приеме на работу, как эффективно оформить резюме и составить самопрезентацию.

Полученные от специалиста советы по поиску работы и вакансий, советы как улучшить свое резюме и проходить собеседование, должны после окончания университета помочь студентам в дальнейшем трудоустройстве.