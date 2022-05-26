Выпускникам рязанского агротехнологического университета рассказали, как найти работу

Выпускникам РГАТУ имени Костычева рассказали, как найти работу. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Для этого руководство университета пригласило на встречу со студентами генерального директора «Служба занятости РФ», члена ассоциации предпринимателей Рязанской области Андрея Браткина. Встреча состоялась накануне в среду, 25 мая.
Встреча проходила в формате мастер-класса «СПР» по новой методике быстрого поиска работы и построению карьерного роста. Браткин рассказал студентам и сотрудникам университета, почему стандартные способы поиски работы больше не актуальны, какие существуют особенности построения техники ведения собеседования при приеме на работу, как эффективно оформить резюме и составить самопрезентацию.
Полученные от специалиста советы по поиску работы и вакансий, советы как улучшить свое резюме и проходить собеседование, должны после окончания университета помочь студентам в дальнейшем трудоустройстве.