В Ульяновске в трамвае мужчина толкнул шестиклассника и тот скончался

Шестиклассник ехал в трамвае со своими друзьями. Дети громко разговаривали и матерились, что не понравилось пассажирам. Один из них толкнул парня, но тот упал и ударился головой о поручень, потерял сознание. Ребенка пытались реанимировать до приезда медиков, но тот скончался по дороге в больницу.

В Ульяновске ребенок скончался после того, как пассажир толкнул его в трамвае и сделал замечание. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил Telegram-канал Shot.

Трагедия случилась 25 мая в трамвае. Шестиклассник ехал в трамвае со своими друзьями. Дети громко разговаривали и матерились, что не понравилось пассажирам. Один из них толкнул парня, но тот упал и ударился головой о поручень, потерял сознание. Ребенка пытались реанимировать до приезда медиков, но тот скончался по дороге в больницу.

Бабушка погибшего утверждает, что избивавших ее внука было двое.

Уточняется, что ребенок состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Воспитывался в полной семье.