Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
17°
Птн, 27
13°
Сбт, 28
14°
ЦБ USD 56.3 -0.67 26/05
ЦБ EUR 57.92 -0.95 26/05
Нал. USD 66.51 / 62.5 26/05 10:27
Нал. EUR 67.06 / 71 26/05 10:27
Новости
Публикации
Пионер, профессор и рыбачок. Летом в Рязани появятся новые мини-скульп...
Журналист РЗН. инфо побывал в студии, где рождаются «гр...
Вчера 14:10
1 740
Пять мифов о работе в книжном магазине
27 мая во всех магазинах «Читай-город» пройдет акция «Б...
Вчера 13:42
722
Рязанский эксперт рассказал, как рынок стройматериалов переходит на им...
Какой сегмент строительства больше всего оказался не го...
23 мая 11:58
2 877
Рязанский депутат Бурцев заявил, что у него вымогали взятку за прекращ...
В Рязани задержали троих мужчин, которые вымогали взятк...
20 мая 14:15
9 604
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Ульяновске в трамвае мужчина толкнул шестиклассника и тот скончался
Шестиклассник ехал в трамвае со своими друзьями. Дети громко разговаривали и матерились, что не понравилось пассажирам. Один из них толкнул парня, но тот упал и ударился головой о поручень, потерял сознание. Ребенка пытались реанимировать до приезда медиков, но тот скончался по дороге в больницу.

В Ульяновске ребенок скончался после того, как пассажир толкнул его в трамвае и сделал замечание. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил Telegram-канал Shot.

Трагедия случилась 25 мая в трамвае. Шестиклассник ехал в трамвае со своими друзьями. Дети громко разговаривали и матерились, что не понравилось пассажирам. Один из них толкнул парня, но тот упал и ударился головой о поручень, потерял сознание. Ребенка пытались реанимировать до приезда медиков, но тот скончался по дороге в больницу.

Бабушка погибшего утверждает, что избивавших ее внука было двое.

Уточняется, что ребенок состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Воспитывался в полной семье.