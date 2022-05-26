В Свердловской области альпинистка погибла, сорвавшись со скалы

Трагедия произошла в среду, 25 мая, в Каменске-Уральском.

В Свердловской области альпинистка погибла, сорвавшись со скалы. Об этом сообщило издание «Областная газета».

Трагедия произошла в среду, 25 мая, в Каменске-Уральском.

С Городских скал сорвалась женщина, самостоятельно занимавшаяся скалолазанием. Она умерла на месте происшествия. Как сообщили изданию в региональном управлении следкома, женщина поднималась на одну из возвышенностей и упала с высоты нескольких десятков метров.

По словам начальника пресс-службы главка МВД по региону, трагедия могла случиться из-за «непредвиденного разблокировавшегося карабина». Погибшей оказалась жительница Каменска-Уральского 1976 года рождения.

Следователям предстоит установить обстоятельства трагедии. Они осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, а также исследуют оборудование, при помощи которого женщина восходила на возвышенность.

Ранее в Сочи со скалы сорвалась пенсионерка.