Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 26
19°
Птн, 27
12°
Сбт, 28
15°
ЦБ USD 56.3 -0.67 26/05
ЦБ EUR 57.92 -0.95 26/05
Нал. USD 69.06 / 66.5 26/05 15:15
Нал. EUR 72.05 / 75 26/05 15:15
Новости
Публикации
Пионер, профессор и рыбачок. Летом в Рязани появятся новые мини-скульп...
Журналист РЗН. инфо побывал в студии, где рождаются «гр...
Вчера 14:10
2 080
Пять мифов о работе в книжном магазине
27 мая во всех магазинах «Читай-город» пройдет акция «Б...
Вчера 13:42
866
Рязанский эксперт рассказал, как рынок стройматериалов переходит на им...
Какой сегмент строительства больше всего оказался не го...
23 мая 11:58
3 022
Рязанский депутат Бурцев заявил, что у него вымогали взятку за прекращ...
В Рязани задержали троих мужчин, которые вымогали взятк...
20 мая 14:15
9 772
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Свердловской области альпинистка погибла, сорвавшись со скалы
Трагедия произошла в среду, 25 мая, в Каменске-Уральском.

В Свердловской области альпинистка погибла, сорвавшись со скалы. Об этом сообщило издание «Областная газета».

Трагедия произошла в среду, 25 мая, в Каменске-Уральском.

С Городских скал сорвалась женщина, самостоятельно занимавшаяся скалолазанием. Она умерла на месте происшествия. Как сообщили изданию в региональном управлении следкома, женщина поднималась на одну из возвышенностей и упала с высоты нескольких десятков метров.

По словам начальника пресс-службы главка МВД по региону, трагедия могла случиться из-за «непредвиденного разблокировавшегося карабина». Погибшей оказалась жительница Каменска-Уральского 1976 года рождения.

Следователям предстоит установить обстоятельства трагедии. Они осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, а также исследуют оборудование, при помощи которого женщина восходила на возвышенность.

Ранее в Сочи со скалы сорвалась пенсионерка.