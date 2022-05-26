В рязанском ЦПКиО велосипедист сбил мальчика

ДТП произошло вечером в среду, 25 мая.

В рязанском ЦПКиО велосипедист сбил мальчика. Об этом сообщило издание « КП-Рязань ».

ДТП произошло вечером в среду, 25 мая.

Мужчина на гоночном велосипеде задел влетел на площадку перед Зеленым театром и задел ребенка рулем. После этого он проехал задним колесом по левой ноге мальчика. Далее мужчина «подпрыгнул» на велосипеде и упал.

Ребенка подняли. Ему оказали медицинскую помощь волонтеры ПСО «Мещера». Мальчика с подозрением на черепно-мозговую травму отвезли в больницу.