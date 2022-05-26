В Рязанской области к газу подключили более тысячи домов

Всего от рязанцев поступило 3 352 заявки на догазификацию, 1070 из которых выполнили. Специалисты построили газопроводы до границ земельных участков, подключили газ по мере готовности домовладений. До конца года планируется проложить еще около двух тысяч газопроводов.

В Рязанской области к газу подключили более тысячи домов. Об этом в четверг, 26 мая, сообщила пресс-служба «Газпрома».

Всего от рязанцев поступило 3 352 заявки на догазификацию, 1070 из которых выполнили. Специалисты построили газопроводы до границ земельных участков, подключили газ по мере готовности домовладений. До конца года планируется проложить еще около двух тысяч газопроводов.

«У нас есть объекты, где проложить трубу до границ участка нужно всего 3, 5, 10 метров. А есть сложные проекты, где прокладывать трубу приходится порядка 1500 метров. И при этом проходить железные или автомобильные дороги. Стоимость таких работ для нас, как для исполнителя, — значительная, а для гражданина — бесплатно. Мы призываем жителей региона активнее подавать заявки на догазификацию», — подчеркнул генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Леонид Кретов.

Подать заявку на догазификацию можно на сайте АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в разделе « Личный кабинет », обратившись в офисы компании по месту жительства (адреса газовых участков можно посмотреть по ссылке) , через портал Единого оператора газификации , Госуслуги, а также в МФЦ. К заявлению необходимо приложить копии правоустанавливающих документов на дом и земельный участок, ИНН, СНИЛС и паспорт, а также ситуационный план.

Справка:

АО «Газпром газораспределение Рязанская область» входит в Группу Газпром межрегионгаз, выполняет транспортировку природного газа потребителям Рязанской области, эксплуатацию газовых сетей и объектов газового хозяйства, а также строительством и проектированием газопроводов, обслуживанием ВДГО.