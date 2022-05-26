В Рязанской области бывшего замуправляющего магазина подозревают в присвоении 80 тысяч рублей

Инцидент произошел в январе 2022 года.

В Рязанской области на бывшего заместителя управляющего магазина завели уголовное дело о присвоении 80 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления следкома.

По информации следователей, в январе 2022 года мужчина украл из кассы магазина 80 тысяч рублей. Так он причинил материальный ущерб организации на эту сумму.

Проводятся следственные действия. Идет сбор и закрепление доказательств. Расследование дела продолжается.