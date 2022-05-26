В Рязани утвердили изменения в правила благоустройства города

По новым правилам собственники инженерных коммуникаций должны в течении трех часов с момента обнаружения заменить разрушенные крыши и решетки колодцев или закрыть их. Также открытые люки на время работ должны ограждать предупреждающими знаками.

В Рязани утвердили изменения в правила благоустройства города. Об этом стало известно на заседании гордумы в четверг, 26 мая.

По новым правилам собственники инженерных коммуникаций должны в течении трех часов с момента обнаружения заменить разрушенные крыши и решетки колодцев или закрыть их.

Также открытые люки на время работ должны ограждать предупреждающими знаками.

«Наличие открытых люков, а также выбоин, просадок и провалов дорожного покрытия по внешнему краю колодца в радиусе одного метра от внешнего края крышки (решетки) колодца не допускается», — подчеркнули на заседании.

В правилах благоустройства появился пункт о знаках информирования об объектах притяжения. Данные знаки должны информировать участников дорожного движения об объектах городской инфраструктуры и не содержать сведения рекламного характера.

Решение вступает в силу с 1 сентября 2022 года.