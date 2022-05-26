В пятницу в Рязанской области ожидается сильный дождь
Прогноз погоды на 27 мая опубликовало региональное управление МЧС.
В Рязанской области в пятницу, 27 мая, ожидается сильный дождь. Прогноз опубликовало
По информации ведомства, в регионе ожидается дождь. Местами ночью он будет сильным. В отдельных районах возможна гроза.
Ветер юго-западный, западный, со скоростью 6-11 м/c. Местами порывы могут достигнуть 12-17 м/c.
Ожидаемая температура по региону ночью +7, +12 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +14, +19 градусов.