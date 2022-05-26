В Приморье учительницы и выпускница подрались на последнем звонке

Между одной из выпускниц и учительницей истории вспыхнул конфликт, который перерос в драку.

В Приморье учительницы и выпускница подрались на последнем звонке. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы краевого управления МВД Екатерину Хабарову.

Инцидент случился в поселке городского типа Дунай. Между одной из выпускниц и учительницей истории вспыхнул конфликт, который перерос в драку.

В полицию сначала обратилась мать несовершеннолетней. Она рассказала, что две женщины нанесли травмы ее дочери. Позже в полицию поступили встречные заявление на противоправные действия выпускницы от 36 и 35-летних работников учреждения.

Полиция начала проверку и выясняет обстоятельства конфликта.