В Приморье учительницы и выпускница подрались на последнем звонке
Между одной из выпускниц и учительницей истории вспыхнул конфликт, который перерос в драку.
В Приморье учительницы и выпускница подрались на последнем звонке. Об этом в четверг, 26 мая,
Инцидент случился в поселке городского типа Дунай. Между одной из выпускниц и учительницей истории вспыхнул конфликт, который перерос в драку.
В полицию сначала обратилась мать несовершеннолетней. Она рассказала, что две женщины нанесли травмы ее дочери. Позже в полицию поступили встречные заявление на противоправные действия выпускницы от 36 и 35-летних работников учреждения.
Полиция начала проверку и выясняет обстоятельства конфликта.