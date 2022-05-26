В Омской области семиклассник утонул в аквапарке

Подросток приехал на базу отдыха с одноклассниками и двумя взрослыми. Он не умел плавать и утонул, катаясь с горки. Возбуждено уголовное дело.

В Омской области семиклассник утонул в аквапарке. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Инцидент произошел в четверг, 26 мая, в аквапарке базы отдыха «Политотдел». 14-летний школьник приехал из школы № 113 города Омска отметить окончание учебного года вместе с 20 одноклассниками и двумя взрослыми.

Подросток не умел плавать. Он утонул, катаясь с горки.

Уголовно дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).