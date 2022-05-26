В Клепиковском районе полицейские остановили пьяного водителя «ВАЗ»

Инцидент произошел во вторник, 24 мая.

В Клепиковском районе полицейские остановили пьяного водителя «ВАЗ». Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел во вторник, 24 мая, в Спас-Клепиках. Инспекторы остановили водителя «ВАЗ-2109». От 56-летнего мужчины шел запах алкоголя. Освидетельствование показало у него 1,656 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На водителя завели административное дело. Отмечается, что мужчина несколько дней назад попадался пьяным за рулем в Туме. Из-за этого наказание увеличится вдвое — до 60 тысяч рублей. Также его могут лишить прав на срок до четырех лет.