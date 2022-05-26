В Клепиковском районе остановили пьяного водителя Great Wall

На 42-летнего мужчину составили административный протокол.

В Клепиковском районе остановили пьяного водителя Great Wall. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

В Спас-Клепиках сотрудники ДПС подали сигнал автомобилю об остановке. При общении с 42-летним мужчиной правоохранители обнаружили признаки опьянения: запах алкоголя изо рта и неуверенная походка.

Водителю предложили пройти освидетельствование. Оно показало 0,962 миллиграмма алкоголя на литр воздуха.

Мужчину отстранили от управления машиной. На него составили административный протокол.