В Клепиковском районе остановили пьяного водителя Great Wall
На 42-летнего мужчину составили административный протокол.
В Клепиковском районе остановили пьяного водителя Great Wall. Об этом сообщается на
В Спас-Клепиках сотрудники ДПС подали сигнал автомобилю об остановке. При общении с 42-летним мужчиной правоохранители обнаружили признаки опьянения: запах алкоголя изо рта и неуверенная походка.
Водителю предложили пройти освидетельствование. Оно показало 0,962 миллиграмма алкоголя на литр воздуха.
Мужчину отстранили от управления машиной. На него составили административный протокол.