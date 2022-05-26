В центре Рязани водитель на «Рено» сбила 23-летнего пешехода

Авария случилась на Первомайском проспекте.

В центре Рязани произошло ДТП с участием пешехода. Об этом в четверг, 26 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в среду, 25 мая, примерно в 16.45 вблизи дома № 47 по Первомайскому проспекту. Там 29-летняя рязанка на автомобиле Renault Megan сбил пешехода — 23-летнего жителя Ивановской области. Последний переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.