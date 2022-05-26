В Александро-Невском в ДТП попал 15-летний мотоциклист

Авария случилась в среду, 25 мая, в 17:00, на улице Комсомольской. Подросток на мотоцикле Stels врезался в ехавший в попутном направлении автомобиль Opel.

В Александро-Невском в ДТП попал 15-летний мотоциклист. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Авария случилась в среду, 25 мая, в 17:00, на улице Комсомольской. Подросток на мотоцикле Stels врезался в ехавший в попутном направлении автомобиль Opel.

Отмечается, что происшествие случилось, когда водитель легковушки повернул налево, подъезжая к своему дому. По предварительным данным, мотоциклист превысил скорость. У него не было прав. Сам мотоцикл не был зарегистрирован.

Пострадали три человека. Водителя мотоцикла направили в Александро-Невскую районную больницу с черепно-мозговой травмой. Его пассажирки получили переломы. Отмечается, что все трое были без защитных шлемов.