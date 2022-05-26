Суд признал законным увольнение 115 росгвардейцев за отказ от участия в спецоперации на Украине

Силовики в составе своего подразделения самовольно отказались выполнять служебное задание и коллективно убыли по собственной инициативе к постоянному месту службы.

Суд признал законным увольнение росгвардейцев за отказ от участия в спецоперации на Украине. Об этом пишет РИА Новости .

Гарнизонный военный суд в Нальчике отказал в иске 115 бывшим сотрудникам Росгвардии, которых уволили за отказ от участия в спецоперации на Украине.

Пресс-служба суда сообщила, что силовики «в составе своего подразделения самовольно отказались выполнять служебное задание и коллективно убыли по собственной инициативе к постоянному месту службы «. После этого их досрочно уволили с военной службы.

Бывшие военнослужащие подали иск, оспаривающий увольнение, но суд счел их доводы несостоятельными.

Отмечается, что дело рассматривали в закрытом режиме «в целях исключения случаев разглашения сведений, составляющих военную тайну».

Пресс-служба суда уточнила, что решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия.