Суд повторно рассмотрит дело зампредседателя рязанского кооператива, на территории которого погиб ребенок

Трагедия произошла в декабре 2020 года.

Суд повторно рассмотрит дело зампредседателя рязанского кооператива, на территории которого погиб ребенок. Об этом сообщило российское агентство правовой и судебной информации .

Кассационный суд отметил, что инстанция не обратила внимание на факт, что преступление направлено против общественной безопасности, и не дала оценку особенностям объекта. Из-за этого дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Трагедия произошла в декабре 2020 года. Ребенок упал в яму со сточными водами и утонул. Ранее обвиняемый сделал углубление для того, чтобы устранить засор трубы водоотведения, произошедшего из-за обвала грунта.

Мужчину оштрафовали на 50 тысяч рублей.