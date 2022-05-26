Суд повторно рассмотрит дело зампредседателя рязанского кооператива, на территории которого погиб ребенок
Трагедия произошла в декабре 2020 года.
Суд повторно рассмотрит дело зампредседателя рязанского кооператива, на территории которого погиб ребенок. Об этом сообщило
Кассационный суд отметил, что инстанция не обратила внимание на факт, что преступление направлено против общественной безопасности, и не дала оценку особенностям объекта. Из-за этого дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Трагедия произошла в декабре 2020 года. Ребенок упал в яму со сточными водами и утонул. Ранее обвиняемый сделал углубление для того, чтобы устранить засор трубы водоотведения, произошедшего из-за обвала грунта.
Мужчину оштрафовали на 50 тысяч рублей.