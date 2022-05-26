Рязанская мэрия опубликовала список улиц, на которых ведется ремонт дорог «картами»
В Рязани в активной стадии находятся 19 объектов по ремонту дорог «картами». Список улиц в четверг, 26 мая, опубликовала мэрия в группе «Вконтакте».
Так, фрезерование асфальтобетонного покрытия ведется на:
- Куйбышевском шоссе от федеральной трассы М-5 «Урал» до дома № 35 по Куйбышевскому шоссе;
- дороге к Богородскому кладбищу;
- улице Семашко от дома № 14 до дома № 52;
- улице 1-я Железнодорожная;
- улице Грибоедова от дома № 1Б по улице Есенина до дома № 8 по улице Грибоедова;
- Спортивном переулке;
- улице 1-е Бутырки;
- улице 9-я Линия;
- улице Полетаева от улицы Гоголя до улицы Чернышевского;
- 1-ом Осеннем переулке;
- улице Новоселов от дома № 36 до дома № 40;
- Шоссейном переулке;
- улице Медицинской от лице Магистральной до улицы Энгельса;
- улице Кудрявцева от улицы Павлова до улицы Маяковского;
- улице Радиозаводской;
- улице Высоковольтной от дома № 39 корпус 1 до улицы Шевченко дом № 82 корпус 2.
Также продолжается фрезерование на улицах Профессора Никулина, 1-й улице Механизаторов и улице 2-е Бутырки.
Кроме того, специалисты укладывают асфальт на дороге к Богородскому кладбищу, улице Семашко, 1-ой Железнодорожной, улице Грибоедова, Спортивном переулке, улице 9-я Линия, улице Полетова от улицы Гоголя до улицы Чернышевского, улице Высоковольтной, Семашко.
Всего в этом году планируют отремонтировать 47 участков.