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Рязанская мэрия опубликовала список улиц, на которых ведется ремонт дорог «картами»

В Рязани в активной стадии находятся 19 объектов по ремонту дорог «картами». Список улиц в четверг, 26 мая, опубликовала мэрия в группе «Вконтакте».

Так, фрезерование асфальтобетонного покрытия ведется на:

  • Куйбышевском шоссе от федеральной трассы М-5 «Урал» до дома № 35 по Куйбышевскому шоссе;
  • дороге к Богородскому кладбищу;
  • улице Семашко от дома № 14 до дома № 52;
  • улице 1-я Железнодорожная;
  • улице Грибоедова от дома № 1Б по улице Есенина до дома № 8 по улице Грибоедова;
  • Спортивном переулке;
  • улице 1-е Бутырки;
  • улице 9-я Линия;
  • улице Полетаева от улицы Гоголя до улицы Чернышевского;
  • 1-ом Осеннем переулке;
  • улице Новоселов от дома № 36 до дома № 40;
  • Шоссейном переулке;
  • улице Медицинской от лице Магистральной до улицы Энгельса;
  • улице Кудрявцева от улицы Павлова до улицы Маяковского;
  • улице Радиозаводской;
  • улице Высоковольтной от дома № 39 корпус 1 до улицы Шевченко дом № 82 корпус 2.

Также продолжается фрезерование на улицах Профессора Никулина, 1-й улице Механизаторов и улице 2-е Бутырки.

Кроме того, специалисты укладывают асфальт на дороге к Богородскому кладбищу, улице Семашко, 1-ой Железнодорожной, улице Грибоедова, Спортивном переулке, улице 9-я Линия, улице Полетова от улицы Гоголя до улицы Чернышевского, улице Высоковольтной, Семашко.

Всего в этом году планируют отремонтировать 47 участков.