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Рязанку оштрафовали за заросшие сорняками сельхозучастки на 20 тысяч рублей
Участки площадью более 10 гектаров находились около села Алеканово Рязанского района.

Рязанку оштрафовали за заросший сорняками сельхозучасток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В октябре управление провело проверку земельных участков, принадлежавших рязанке, площадью более 10 гектаров. Они находились в Рязанском районе рядом с селом Алеканово. Проверка установила, что участки заросли сорняками и кустарниками.

Хозяйку привлекли к административной ответственности по по части 2 статьи 8.7 КоАП («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв») и назначили ей штраф в размере 10 тысяч рублей.

В установленный срок рязанка не оплатила штраф. После этого региональное управление Россельхознадзора возбудила против нее новое административное дело по части 1 статьи 20.25 КоАП («Уклонение от исполнения административного наказания»). Суд признал владелицу участков виновной и назначил еще один штраф в размере 10 тысяч рублей.