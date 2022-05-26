Рязанцы стали отказываться от отдыха за границей в пользу России

Рязанцы отказываются от зарубежных поездок из-за недоступного авиасообщения, роста цен и боязни негативной реакции на россиян.

Рязанцы стали отказываться от отдыха за границей в пользу России. Об этом РЗН. Инфо сообщили сразу несколько туроператоров в областном центре.

По их словам, рязанцы отказываются от зарубежных поездок из-за недоступного авиасообщения, роста цен и боязни негативной реакции на россиян.

Редакция провела опрос в социальной сети, в котором поучаствовали около тысячи человек. Большая часть (40%) заявили, что летом будут отдыхать на даче или в деревне.

Подробнее о результатах опроса, странах, в которые все-таки полетят летом рязанцы читайте в разделе «Публикации».