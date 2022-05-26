При поддержке РНПК школьники посетили Дарвиновский музей

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть») воспитанники детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» школы № 47 отправились в Москву в государственный Дарвиновский музей.

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть») воспитанники детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» школы № 47 отправились в Москву в государственный Дарвиновский музей.

Поезда стала поощрением для школьников, которые активно участвуют в экологических субботниках «Зеленая весна — 2022». В музее они посетили тематические залы, посмотрели интерактивные экспонаты и мультимедийные установки.

«В поездку отправились и пяти, и девятиклассники. Интересно было всем — старшие с вниманием изучали экспозицию по теории эволюции, младшие — примеры по селекции и скрещиванию животных, стенды про приспособления и маскировку животных и растений. Несомненно, полученные во время экскурсии впечатления и знания останутся с нашими детьми и пригодятся им в жизни», — рассказал один из руководителей волонтерского отряда.

Рязанская НПК поддерживает инициативы воспитанников ДОУЭ «Хозяин Мещеры» с 2011 года. За годы сотрудничества проведено немало природоохранных и волонтерских проектов, направленных на изучение и защиту окружающей среды, сохранение памяти знаменитых земляков.

В текущем году при поддержке завода юные хозяева Мещеры приняли участие в ежегодной научно-практической конференции «Участие в сохранении природного и культурного наследия», которая прошла на базе Окского государственного природного биосферного заповедника. Мероприятие объединило более 50 юных исследователей и защитников природы пяти школ региона. В апреле в рамках всероссийского субботника «Зеленая весна — 2022» Рязанская НПК совместно с волонтерами провели работы по очистке территории села Агро-Пустынь Рязанского района. 40 добровольцев собрали 80 мешков бытового мусора, скопившегося за зиму. Затем волонтеры отправились в Окский заповедник, где убрали территорию возле Визит-центра, помогли избавиться от растительной ветоши в дендропарке музея природы, а также очистили замусоренный овраг на границе села Папушево и лесного участка поймы реки Пра. Результатом уборки стали более 30 двухсотлитровых мешков стекла, пластика и другого бытового мусора.