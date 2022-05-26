Полиция ищет свидетелей смертельного наезда на пешехода в центре Рязани

Авария случилась на Первомайском проспекте в День Победы.

Рязанская полиция ищет свидетелей ДТП, произошедшего в центре города на День Победы. Объявление появилось на сайте регионального управления МВД.

Авария случилась вечером 9 мая в 22:02 около дома № 29 по Первомайскому проспекту.

Водитель Lada Vesta ехал в сторону улицы Павлова. Он сбил пешехода. 58-летний мужчина, по предварительным данным, пересекал дорогу в неположенном месте.

В результате аварии пешеход умер от полученных травм на месте.

Тех, кто что-то знает о случившемся, просят обращаться по телефонам: +7-4912-29-95-86, 29-74-54 или по адресу: Рязань, улица Лесная, дом № 28 (Отдельный СБ ДПС ГИБДД УМВД России по Рязанской области).