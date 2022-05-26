На «Азовстали» задержали спрятавшихся украинских военных
Ранее сообщалось, что около двух тысяч украинских боевиков, находившихся на территории комбината, сдались в плен.
На «Азовстали» задержали спрятавшихся украинских военных. Об этом
Пушилин уточнил, что задержанные не представляют угрозы. Политик сообщил, что пока рано говорить о полной зачистке территории предприятия.
«Они могли спрятаться чисто физически, могли где-то быть потеряны, где-то подотстали. Уже есть такие выявленные, тоже направленные к месту содержания», — добавил глава ДНР.
По его словам, территорию «Азовстали» необходимо проверить, разминировать и разгрести завалы.
Ранее сообщалось, что около двух тысяч украинских боевиков, находившихся на территории комбината, сдались в плен.