На «Азовстали» задержали спрятавшихся украинских военных

Ранее сообщалось, что около двух тысяч украинских боевиков, находившихся на территории комбината, сдались в плен.

На «Азовстали» задержали спрятавшихся украинских военных. Об этом РИА Новости рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Пушилин уточнил, что задержанные не представляют угрозы. Политик сообщил, что пока рано говорить о полной зачистке территории предприятия.

«Они могли спрятаться чисто физически, могли где-то быть потеряны, где-то подотстали. Уже есть такие выявленные, тоже направленные к месту содержания», — добавил глава ДНР.

По его словам, территорию «Азовстали» необходимо проверить, разминировать и разгрести завалы.

Ранее сообщалось, что около двух тысяч украинских боевиков, находившихся на территории комбината, сдались в плен.