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Мошенники за сутки похитили у рязанцев более 8,5 миллионов рублей
На уловки злоумышленников попались жители Скопина и областного центра.

Рязанцев предупредили об активизации мошенников. О мерах предосторожности в четверг, 26 мая, напомнил подполковник полиции Василий Грищенко.

По его словам, распространенный способ обмана — «Вам звонит специалист службы безопасности банка или сотрудник правоохранительных органов». Злоумышленники представляют одним из сотрудников банка, либо правоохранительных органов, сообщают о проблеме на счете, что якобы кто-то пытается взломать его. Когда жертва попадается на уловку — просят снять со счета все сбережения, взять кредит и перевести все средства на фальшивый «резервный счет». Впоследствии он аннулируется мошенниками и жертва остается без денег.

На такую уловку за сутки уже попались семь рязанцев: 23-летняя жительница Скопина перевела мошенникам более 77 тысяч рублей, 31-летняя воспитательница рязанской школы-интерната — 795 тысяч рублей, 63-летняя рязанка — 1 миллион 509 тысяч рублей, 45-летняя рязанская медсестра — 2 миллиона 600 тысяч рублей, 39-летний рязанский токарь — более 3 миллионов 300 тысяч рублей. В общей сложности сумма ущерба составила более 8,5 миллионов рублей. По данным фактам заведены уголовные дела по статье «Мошенничество».

В ведомстве напомнили, что сотрудники служб безопасности банков и правоохранительных органов никогда не звонят гражданам из-за проблем со счетом. Поэтому, если звонят с таким вопросом, стоит сразу положить трубку и ни в коем случае не передавать свои персональные данные, а также пароли и кодовые слова банковских счетов и карт.