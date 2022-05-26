Дополнительные поезда на южные направления пустят через Рязань

Поезда через Рязань пустят в направлении Адлера, Анапы и Новороссийска. Они будут останавливаться на станции «Рязань-2».

Дополнительные поезда на южные направления пустят через Рязань. Об этом в четверг, 26 мая, сообщила пресс-служба РЖД.

Поезда через Рязань пустят в направлении Адлера, Анапы и Новороссийска. Они будут останавливаться на станции «Рязань-2».

Так, через Рязань с 28 мая по 26 октября будет курсировать поезд № 262/261 Архангельск — Адлер, с 27 мая по 23 октября поезд № 188/187 Архангельск — Новороссийск, а с 1 июня по 1 сентября — № 278/ 277 Санкт-Петербург — Анапа.

Подробнее о времени, местах и дате отправления поездов можно узнать в кассах железнодорожных вокзалов.

Ранее сообщалось, самый быстрый поезд из Москвы в Крым проследует через Рязань.