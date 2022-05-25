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Жителю Шиловского района грозит семь лет тюрьмы за незаконную вырубку леса
Мужчина без специального разрешения срубил восемь сосен на особо ценной территории леса. Возбуждено уголовное дело.

Жителю Шиловского района грозит семь лет тюрьмы за незаконную вырубку леса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратились жители Шиловского района и рассказали, что на выезде из леса заметили подозрительный трактор, груженый бревнами. Он ехал по неудобной дороге, которой редко пользовались.

Полицейские прибыли на место и нашли транспортное средство. Заказчиком перевозки оказался 30-летний житель Шиловского района. У мужчины не оказалось разрешения на заготовку древесины, по требованию полицейских он показал место вырубки. Выяснилось, что территория относится к особо ценной для лесничества, поэтому ущерб от вырубки восьми деревьев оценили как особо крупный.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Ему грозит штраф от одного до трех млн рублей, либо лишение свободы сроком до семи лет.