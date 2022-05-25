Жителю Шиловского района грозит семь лет тюрьмы за незаконную вырубку леса. Об этом
В полицию обратились жители Шиловского района и рассказали, что на выезде из леса заметили подозрительный трактор, груженый бревнами. Он ехал по неудобной дороге, которой редко пользовались.
Полицейские прибыли на место и нашли транспортное средство. Заказчиком перевозки оказался 30-летний житель Шиловского района. У мужчины не оказалось разрешения на заготовку древесины, по требованию полицейских он показал место вырубки. Выяснилось, что территория относится к особо ценной для лесничества, поэтому ущерб от вырубки восьми деревьев оценили как особо крупный.
Против рязанца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Ему грозит штраф от одного до трех млн рублей, либо лишение свободы сроком до семи лет.