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Заместителю губернатора Филиппову пришлось брать кредит для покупки машины
Чиновник приобрел легковой автомобиль Skoda Kodiaq «за счет кредита и дохода от продажи легкового автомобиля». В прошлогодней декларации у зампреда числилась Skoda Octavia.

Заместителю губернатора Дмитрию Филиппову пришлось брать кредит для покупки машины. Об этом говорится в декларациях о доходах чиновников рязанского правительства за 2021 год, опубликованных 24 мая на сайте органа власти.

Согласно документу, Дмитрий Филиппов заработал 3,2 млн рублей. Чиновник приобрел легковой автомобиль Skoda Kodiaq «за счет кредита и дохода от продажи легкового автомобиля». В прошлогодней декларации у зампреда числилась Skoda Octavia. Филиппов также владеет квартирой (50,5 кв м) и третью части квартиры (89,4 кв м).

Первый зампред правительства Анна Рослякова за 2021 год задекларировала 2,8 млн рублей. У нее в собственности: машина Hyundai Tucson и квартира 75,6 кв м.

Заместитель Евгений Беленецкий заработал 2,5 млн рублей. Он владеет земельными участками и домом площадью 350,6 кв м.

Зампред Артем Никитин в декларации указал три млн рублей, машину Audi Q5, дом (182,4 кв м) и земельный участок.

Еще один заместитель губернатора — Роман Петряев за 2021 год заработал 2,9 млн рублей. В собственности указана квартира (42,4 кв м), 2/3 квартиры (91,4 кв м), 1/3 квартиры (58,2 кв м) и гараж.

Отметим, что руководитель секретариата главы аппарата правительства Рязанской области Дина Сикорская за 2021 год заработала 12,3 млн рублей. Большее нее заработал только врио губернатора Павел Малков (14,2 млн), который 2021 год работал в Росстате.