«Ведомости» сообщили о согласовании индексаций соцвыплат на 10%

Отмечается, что окончательное решение примет президент России Владимир Путин.

Правительство России согласовало индексацию МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий. Об этом сообщило издание « Ведомости » со ссылкой на источники, близкие к ведомству.

Так, социальные выплаты должны вырасти на 10%.

При этом отмечается, что во время дискуссии об уровне индексации имелись разные мнения. Поэтому окончательное решение примет президент России Владимир Путин. Как ранее сообщал его помощник Максим Орешкин, это может произойти на заседание Госсовета.