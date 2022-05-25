В Уфе в канализационном коллекторе нашли трупы троих мужчин

Тела обнаружили в колодце строящегося дома во вторник, 24 мая.

В Уфе в канализационном коллекторе нашли трупы троих мужчин. Об этом сообщил портал « Ufa-town.ru ».

Тела троих мужчин обнаружили в коллекторе строящегося дома на улице Гази Загитова вечером во вторник, 24 мая. По предварительным данным, они задохнулись из-за скопившегося метана.

Следком возбудил дело. Специалисты осмотрят место происшествия. По результатам процедуры назначат ряд экспертиз. Также допросят очевидцев и других свидетелей. Следователи дадут правовую оценку лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности и строящегося объекта.