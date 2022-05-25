В рязанском ТРЦ «М5 Молл» пройдут пожарно-тактические учения
Они состоятся в среду, 25 мая. Из разных частей города в сторону торгового центра поедут восемь пожарных автомобилей.
В рязанском ТРЦ «М5 Молл» пройдут пожарно-тактические учения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
В тренировочных учениях будут участвовать представители Рязанского пожарно-спасательного гарнизона. Из разных ПСЧ города в сторону торгового центра поедут восемь пожарных автомобилей.
Учения состоятся в среду, 25 мая, с 8:00.