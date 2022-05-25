В Рязанской области женщины стали рожать первых детей на пять лет позже

Возрастной диапазон, когда женщина может родить здорового ребенка, увеличился.

В Рязанской области женщины стали рожать первых детей на пять лет позже. Об этом сообщил «Рязаньстат».

Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения пересмотрела классификацию возрастов в 21 веке. Люди от 18 до 44 лет считаются молодыми, от 45 до 60 — среднего возраста.

Увеличился возрастной диапазон, когда женщина может родить здорового ребенка. 30 лет назад возраст, в котором рязанки рожали первого ребенка, составлял 24 года, сегодня — 29 лет.

В 21 веке женщины также стали чаще решаться на роды в возрасте от 40 до 45 лет.

Помимо этого, средний возраст рязанцев также вырос. 30 лет назад он был меньше на пять лет, сегодня он составляет 43 года.

«А век назад даже средняя продолжительность жизни жителей составляла всего 43 года», — отметили в Росстате.