В Рязанской области утвердили новый порядок расчета выплат на жилье детей-сирот

Ранее стоимость квадратного метра не должна была превышать среднюю рыночную по региону, утвержденную на третий квартал Минстроем России.

В Рязанской области утвердили новый порядок выплат муниципальным образованиям на жилье детей-сирот. Об этом сообщил сайт облдумы.

Изменения по ускорению процедуры покупки квартир и домов инициировало региональное правительство. Ранее стоимость квадратного метра не должна была превышать среднюю рыночную по региону, утвержденную на третий квартал Минстроем России. Условие исключили из-за роста цен.

При расчетах теперь будут учитывать стоимость квадратного метра в отдельных муниципальных образованиях, определенную на второй квартал 2022 года. Также введут затраты на оценку рыночной цены недвижимости.

Отмечается, что в этом году, по состоянию на 1 апреля, жильем должны обеспечить 426 детей-сирот.

Ранее зампред правительства Артем Никитин пообещал решить вопрос с покупкой квартир для рязанских детей-сирот. По словам зампреда правительства региона Артема Никитина, все обязательства перед сиротами в этом году власти выполнят. Для этого правительство начало переговоры с застройщиками, которые возводят новостройки в городе.