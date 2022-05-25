В Рязанской области стартовало обучение второго набора «Школы фермера»

Учебные курсы по специальностям «Пчеловодство» и «Овощеводство» пройдут 30 человек.

В Рязанской области началось обучение в «Школе фермера» Россельхозбанка. Учебные курсы по специальностям «Пчеловодство» и «Овощеводство» пройдут 30 человек. Новички научатся запускать рентабельный агробизнес с нуля, а их более опытные коллеги повысят эффективность своих хозяйств. Всего через 2,5 месяца они защитят бизнес-планы и смогут приступить к их реализации в сельском хозяйстве.

Слушатели приобретут теоретическую подготовку, изучат правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, познакомятся с новейшими агротехнологиями.

В Рязанской области теорию ученики «Школы фермера» будут изучать на базе Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева, а практические навыки получат на ведущих предприятиях региона.

Рязанская область стала одним из 22 регионов, где сейчас открылось обучение в «Школе фермера».

«Россельхозбанк, помимо поддержки действующих фермеров, оказывает содействие в становлении новых финансово устойчивых рентабельных крестьянско-фермерских хозяйств, именно поэтому Россельхозбанк создал образовательный проект «Школа фермера» для подготовки профессиональных кадров в сельском хозяйстве. 1 сентября 2021 года впервые «Школа фермера открыла двери в Рязанской области, и 25 слушателей получали профессиональные знания и навыки по специальностям «Птицеводство» и «Животноводство», лучшим вручили гранты на развитие собственного агробизнеса. Реализация проекта «Школа фермера» в нашем регионе была признана успешной, поэтому совместно с Правительством Рязанской области, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, агротехнологическим университетом Россельхозбанком принято решение о запуске новой волны в нашем регионе. Теперь уже 30 слушателей по направлениям «Пчеловодство» и «Овощеводство» пройдут обучение», — отметил директор рязанского регионального филиала Россельхозбанк Сергей Синякин.

«Вы вступаете в большую фермерскую семью, которая действует не только на территории Рязанской области, но и на территории России в целом. Фермерское хозяйство укрепляется, от вас зависит развитие, жизнеспособность небольших локальных территорий. Желаю всего наилучшего в граните знаний, в его успешном преодолении, и в дальнейшей деятельности. Хотелось поблагодарить руководство Россельхозбанка, директора рязанского регионального филиала Сергея Синякина за реализацию образовательного проекта в нашем регионе», — прокомментировал зампредседателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов.

«В 2021 году в «Школе фермера» прошло обучение по направлениям «Птицеводство» и «Животноводство», в этом году принято решение провести курсы по специальностям «Пчеловодство» и «Овощеводство». Важность проекта заключается в том, что можно получить поддержку, компетенцию в принятии решения. Чтобы успешно представлять свое фермерство на современном рынке нужно объединять свои усилия, «Школа фермера» поможет в этом», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин.

«Есть что-то символическое, особенное, когда все твои предки работали на земле и ты продолжаешь дело своего деда, своей семьи. Пчеловодством моя семья занимается уже более семидесяти лет, я понимаю, что некоторые моменты устаревают, меняются технологии, нужно изучать новое, поэтому «Школа фермера» может помочь. Мои ожидания от программы — это в том числе пообщаться с коллегами», — отметил пчеловод и слушатель «Школы фермера» Юрий Кучаев.

С сентября 2020 года «Школа фермера» запускает поток обучения в пятый раз. За это время прошли курс и приступили к реализации бизнес-проектов в сельском хозяйстве порядка 2 000 человек. География проекта также выросла с четырех до теперь уже 53 регионов.

«Школа фермера» — это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров для теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.