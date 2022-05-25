В Рязани прошли рейды полиции

Проверки продолжатся во всех районах Рязанской области.

Во вторник, 24 мая, в Рязани прошли рейды полиции по миграционному законодательству и ПДД. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Правоохранители выявили 21 нарушение по миграционной направленности, составили восемь протоколов в отношении водителей тонированных машин, водителей с отсутствием страховки и регистрации. Еще четыре нарушения зафиксировали из-за перевозки пассажиров без лицензии, нарушения правил перевозки и выпуск на линию без тахографа.

На стоянку поместили три транспортных средства, находящихся под управлением иностранных граждан.

Проверки продолжатся во всех районах Рязанской области.