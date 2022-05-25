В Рязани обсудили сроки и качество дорожных работ

В 2022 году объемы дорожного ремонта в Рязани будут больше, чем в предыдущем, а сроки перекрытия ремонтируемых участков сделают минимальными.

В среду, 25 мая, представители правительства региона, администрации Рязани и подрядных организаций провели выездное совещание по вопросам ремонта дорог.

В нем приняли участие зампред правительства Евгений Беленецкий, замглавы администрации Борис Ясинский и начальник управления благоустройства города Юрий Фурфурак.

Они обсудили вопросы организации дорожных работ, их сроки и качество. Сообщается, что в 2022 году объемы дорожного ремонта в Рязани будут больше, чем в предыдущем, а сроки перекрытия ремонтируемых участков сделают минимальными.

Рязанцев попросили отнестись с пониманием к временным неудобствам из-за ремонта дорог.