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В Рязани двое 18-летних юношей вскрыли семь машин
Часть похищенного изъяли из жилищ злоумышленников.

В Рязани задержали двух 18-летних молодых людей, вскрывших семь машин. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В начале мая в полицию поступили сообщения о кражах из автомобилей, припаркованных на улицах Московского и Железнодорожного районов. Кражи совершались ночью. Из салонов забирали магнитолы и другое музыкальное оборудование. С одной из машин сняли колеса.

Выяснилось, что кражи совершали 18-летний рязанец и его 18-летний приятель из Рыбновского района. Молодые люди объезжали дворы и окраины Рязани, высматривали машины «ВАЗ» с музыкальным оборудованием или дорогими покрышками. За неделю они совершили семь краж, три из них — в одну ночь. Юноши похитили пять комплектов музыкального оборудования и два комплекта колес. Похищенное пытались продать случайным знакомым.

Часть похищенного изъяли из жилищ злоумышленников.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК Р. Ф. Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.