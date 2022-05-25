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В России вдвое увеличат поддержку женщин-военнослужащих с детьми
Путин пояснил, что женщинам-военнослужащим выплачивают чуть больше 15 тысяч рублей — размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка женщин-военнослужащих увеличится вдвое. Она составит более 30 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Путин пояснил, что женщинам-военнослужащим выплачивают чуть больше 15 тысяч рублей — размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

«С 1 июля такая несправедливость должна быть устранена. Эта сумма должна быть увеличена более чем в два раза, до уровня чуть больше 31 тысячи, как раз для женщин, которые имеют эту страховку», — заявил президент.

Он попросил правительство реализовать предложение.