В России увеличат прожиточный минимум и МРОТ

Размер выплат увеличится с 1 июня.

Владимир Путин заявил, что размер МРОТ и прожиточного минимума увеличатся. Об этом передает РИА Новости .

Путин объявил меры для поддержки экономики и граждан в условиях санкций.

С 1 июня президент предложил повысить уровень прожиточного минимума до 13 919 рублей, увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров на 10%.

С 1 июля президент поручил повысить МРОТ до 15 279 рублей, а также вдвое увеличить поддержку женщин-военнослужащих с детьми.