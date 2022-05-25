В России могут ввести новый сбор при покупке авиабилетов
Средства пойдут в резервный фонд поддержки пассажиров в случае форс-мажора.
В России могут ввести новый сбор при покупке авиабилетов. Об этом пишет газета «
Сообщается, что Минтранс обсуждает с представителями отрасли создание резервного фонда поддержки пассажиров. Наполнять его предполагают за счет внебюджетных средств. Для это в стоимость авиабилетов могут включить дополнительный сбор от 70 до 250 рублей.
К подорожанию билетов это не приведет, так как новый платеж «будет формироваться за счет перераспределения сборов, установленных действующим законодательством РФ».
Средства фонда будут тратить на выполнение обязательств перед пассажирами в случае форс-мажора. Например, если авиаперевозчик обанкротится, пассажиру смогут вернуть деньги или пересадить на самолет другой компании.