В России могут ввести новый сбор при покупке авиабилетов

Средства пойдут в резервный фонд поддержки пассажиров в случае форс-мажора.

В России могут ввести новый сбор при покупке авиабилетов. Об этом пишет газета « Известия » со ссылкой на источники.

Сообщается, что Минтранс обсуждает с представителями отрасли создание резервного фонда поддержки пассажиров. Наполнять его предполагают за счет внебюджетных средств. Для это в стоимость авиабилетов могут включить дополнительный сбор от 70 до 250 рублей.

К подорожанию билетов это не приведет, так как новый платеж «будет формироваться за счет перераспределения сборов, установленных действующим законодательством РФ».

Средства фонда будут тратить на выполнение обязательств перед пассажирами в случае форс-мажора. Например, если авиаперевозчик обанкротится, пассажиру смогут вернуть деньги или пересадить на самолет другой компании.