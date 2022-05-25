В пятиэтажке Рыбного отключили газ из-за опасности отравления жильцов

В администрации города не смогли пояснить, когда жители снова могут пользоваться газом.

В редакцию РЗН. инфо обратились жильцы пятиэтажки города Рыбное по адресу: улица Почтовая, дом № 6. Они рассказали, что накануне, 24 мая, газоснабжение дома прекратилось. В администрации города не смогли пояснить, когда жители снова могут пользоваться газом. Рыбновцы обратились в прокуратуру.

Как пояснили РЗН. инфо в АО «Газпром газораспределение Рязанская область», газоснабжение дома прекратили по заявлению управляющей компании ООО « У. К. Ваш дом». Якобы в доме во время проверки специалисты ООО «Строй Эксперт» нашли, что дымоходы и вентканалы непригодны к эксплуатации и не соответствуют требованиям пожарной безопасности.

После этого управляющая компания попросила облгаз отключить подачу газа, чтобы избежать несчастных случаев — отравления угарным газом.

Газоснабжение восстановят после устранения управляющей компанией всех неисправностей. Соответственно, ни точная, ни даже приблизительная дата подключения газа жителям пятиэтажки неизвестна. По их словам, дому № 6 на улице Почтовой более 50 лет. Раньше проблем с дымоходами и вентиляционными каналами у них не было.

Сами жители не верят в официальную причину отключения газа. Несколько месяцев назад в доме газовая служба проводила плановую проверку, о неисправностях рыбновцам не сообщали.РЗН. инфо продолжит следить за развитием событий.