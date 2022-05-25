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В Песочне заметили онаниста
Мужчина мастурбировал на глазах у прохожих.

В Дашково-Песочне заметили онаниста. Сообщение об этом появилось «ВКонтакте».

По словам очевидцев, мужчина мастурбировал на глазах у прохожих.

«Хвалится своим прибором всем желающим и не желающим, будьте бдительны», — написал автор сообщения.

В комментариях к посту отметили, что мужчину заметили не первый раз.

«Он сначала прятался в кустах, а потом прям за остановкой стоял и выглядывал. Все видно, все наружу, дети ходят, людей полно!» — пожаловалась рязанка.

Полиция начала проверку информации.