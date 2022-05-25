В Песочне 35-летнего рязанца ограбил незнакомец

Инцидент произошел на улице Новоселов.

В Песочне 35-летнего рязанца ограбил незнакомец. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчина обратился в полицию и рассказал, что накануне вечером возвращался домой после застолья в состоянии алкогольного опьянения. На улице Новоселов на него напал незнакомец и, пользуясь его состоянием, отобрал 70 тысяч рублей.

Пострадавший сообщил оперативникам приметы нападавшего. После опроса местных жителей полицейские выяснили, что похожий мужчина накануне устроил в ближайшем кафе застолье для приятелей. Им оказался 30-летний рязанец. Участники застолья, которых разыскали и опросили сотрудники полиции, рассказали, что раньше у их знакомого не было стабильного заработка, поэтому застолье оказалось неожиданным. Рязанца задержали.

Выяснилось, что мужчина случайно увидел пьяного прохожего и решил его ограбить. На полученные деньги он устроит застолье, которое быстро закончилось

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Ему грозит до семи лет тюрьмы.