В Москве прекратят взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений

Помимо этого, Сергей Собянин заявил о том, что гражданам, ИП и юрлицам компенсируют уже выплаченные суммы.

В Москве прекратят взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение ковидных ограничений. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

Отмечается, что мэрия компенсирует горожанам, ИП и юрлицам выплаченные суммы.

«Возмещению подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти Москвы и подведомственными им учреждениями, за нарушение всех ковидных ограничений, за исключением несоблюдения режима изоляции на дому во время заболевания COVID-19», — указано в публикации.

«Ковидная амнистия» вступит в силу с 1 июня. Отмечается, что всего власти возместят или прекратят взыскание 13,6 миллиарда рублей.