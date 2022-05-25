В Москве двое братьев подожгли квартиру и покончили с собой
Помещение заранее заблокировали изнутри, подвинув к двери крупный бытовой прибор.
В Москве двое братьев подожгли квартиру и покончили с собой. Об этом пишет «
Днем 25 мая около жилого дома на западе Москвы нашли тела мужчин с различными травмами. Предварительно было установлено, что в квартире, где жили братья, произошел пожар.
Квартиру вскрыли. Выяснилось, что помещение заранее заблокировали изнутри, подвинув к двери крупный бытовой прибор.
Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).
Предварительно, у одного из умерших был синдром Дауна, сообщил Mash.
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