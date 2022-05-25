В Москве двое братьев подожгли квартиру и покончили с собой

Помещение заранее заблокировали изнутри, подвинув к двери крупный бытовой прибор.

В Москве двое братьев подожгли квартиру и покончили с собой. Об этом пишет « Лента.ру » со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ С. К. России по Москве Юлию Иванову.

Днем 25 мая около жилого дома на западе Москвы нашли тела мужчин с различными травмами. Предварительно было установлено, что в квартире, где жили братья, произошел пожар.

Квартиру вскрыли. Выяснилось, что помещение заранее заблокировали изнутри, подвинув к двери крупный бытовой прибор.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Предварительно, у одного из умерших был синдром Дауна, сообщил Mash.