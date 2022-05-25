В Краснодарском крае полицейские застрелили мужчину, ранившего из ружья инспектора ППС

В доме 28- летнего местного жителя, расположенного в переулке Резервном, оперативники проводили обыск. Во время следственных мероприятий хозяин дома забаррикадировался внутри здания и стал угрожать полицейским.

В Краснодарском крае полицейские застрелили мужчину, ранившего из ружья инспектора ППС. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел 23 мая в Крымске. В доме 28- летнего местного жителя, расположенного в переулке Резервном, оперативники проводили обыск. Во время следственных мероприятий хозяин дома забаррикадировался внутри здания и стал угрожать полицейским. На место вызвали наряд патрульно-постовой службы.

На требования о прекращении противоправных действий, мужчина выстрелил из охотничьего ружья и ранил в кисти обеих рук инспектора ППС.

Ответным огнем злоумышленника убили.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы.