В четверг без холодной воды останутся шесть рязанских улиц

Отключения коснутся Кального и центра города.

На шести рязанских улицах в четверг, 26 мая, отключат холодную воду. Объявление опубликовали на сайте мэрии.

С 9:00 до 14:00 без воды останутся:

улица Кальная, дома №№ 38, 40, 77;

Касимовское шоссе, дом № 67 корпус 3.

С 9:30 до 18:00 ресурса не будет в домах:

улица Вокзальная, дома №№ 97, 99, 101, 101а;

площадь Димитрова, дома №№ 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3, 4;

Первомайский проспект, дома №№ 57 корпус 1, 57, 63, 55 (детский сад № 33);

улица Чкалова, дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, 16.

Причина отключений — работы на водопроводе.