В центре Путятина у «Шкоды» взорвалось колесо

После этого Skoda по касательной столкнулась с «КамАЗом», который ехал по «встречке».

В центре Путятина у «Шкоды» взорвалось колесо. Об этом пишет сайт ИД «Пресса» .

Авария произошла во вторник, 24 мая, в 13:00 на 311 километре трассы М5 «Урал».

36-летний водитель кроссовера Skoda Yeti ехал со стороны Москвы в Самару. Перед выездом он не проверил автомобиль. В центре Путятина у машины взорвалось переднее левое колесо. После этого Skoda по касательной столкнулась с «КамАЗом», который ехал по «встречке».

В аварии никто не пострадал, проводится проверка.