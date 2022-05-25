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В центре Путятина у «Шкоды» взорвалось колесо
После этого Skoda по касательной столкнулась с «КамАЗом», который ехал по «встречке».

В центре Путятина у «Шкоды» взорвалось колесо. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Авария произошла во вторник, 24 мая, в 13:00 на 311 километре трассы М5 «Урал».

36-летний водитель кроссовера Skoda Yeti ехал со стороны Москвы в Самару. Перед выездом он не проверил автомобиль. В центре Путятина у машины взорвалось переднее левое колесо. После этого Skoda по касательной столкнулась с «КамАЗом», который ехал по «встречке».

В аварии никто не пострадал, проводится проверка.