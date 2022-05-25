Тумчанина подозревают в убийстве родственника

Об исчезновении 48-летнего мужчины 23 мая сообщила посельчанка.

Тумчанина подозревают в убийстве родственника. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома .

В понедельник, 23 мая. к правоохранителям обратилась жительница Клепиковского района. Она рассказала о пропаже 48-летнего родственника.

Выяснилось, что в ночь с 1 на 2 мая пропавший мужчина и его единоутробный брат поссорились на фоне алкогольного опьянения. Во время конфликта родственник несколько раз ударил клинком топора. Мужчина умер. Подозреваемый закопал тело брата на территории домовладения.

24 мая следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого — 39-летнего безработного тумчанина — задержали. Решается вопрос о заключении его под стражу.

По делу назначены экспертизы. Специалисты собирают и закрепляют доказательства. Расследование дела продолжается.

Напомним, о том, что в Туме нашли труп 48-летнего мужчины, стало известно во вторник, 24 мая.